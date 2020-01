Hilfe beim Start ins Arbeitsleben für Jugendliche in Tirol

Nico galt in der Mittelschule als aggressiv und war ein schlechter Schüler. Noch vor dem Ende der Pflichtschulzeit hörte er damit auf, in die Schule zu gehen, und hing nur noch mit Freunden ab. Über ein Jugendzentrum kam er zu dem Programm VERA, wo Jugendliche an eine Ausbildung herangeführt werden sollen. Dort arbeitete er ein Dreivierteljahr unter Anleitung von Coaches in verschiedenen Werkstätten. Er machte seinen Pflichtschulabschluss nach und war dann wieder eine Zeit lang bei VERA. Inzwischen absolviert der Jugendliche eine Lehre im handwerklichen Bereich, die ihm Mitarbeiter von VERA und dem Jugendcoaching vermitteln konnten.

VERA ist eines dieser Angebote aus dem an der Schnittstelle von Schule und Beruf angesiedelten Unterstützungssystem. Das Programm bietet Jugendlichen die Gelegenheit, in drei verschiedenen Werkstätten mitzuarbeiten. „Projekte wie VERA sind wichtig, weil sie für Jugendliche einen einfachen, offenen und niederschwelligen Zugang bieten“, erklärt Lukas Polzinger, Projektleiter und Trainer bei VERA. Jugendliche können hier einfach vorbeikommen und mittrainieren. Später werden dann individuelle Pläne und Ziele vereinbart, die an ihre Bedürfnisse und an ihr Tempo angepasst sind, erzählt Polzinger. „Wir arbeiten gemeinsam und ohne Zeitdruck an Werkideen und -stücken. So können die Jugendlichen den sinnstiftenden Wert von Arbeit erkennen. Außerdem wird ihr Selbstvertrauen gestärkt und die Motivation gesteigert“, schildert Polzinger. So würden auch Verlässlichkeit und Pünktlichkeit trainiert – Grundlagen, um im Arbeitsleben, in der Schule oder in weiterführenden Maßnahmen Fuß zu fassen, betont er. Ziel sei es, Jugendliche in eine Lehrstelle oder eine andere Berufsausbildung zu vermitteln.