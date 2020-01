Kunststraße Imst geht ins finale Wochenende

Imst –Am Samstag und Sonntag hat die Kunststraße Imst 2019 letztmalig für Besucher geöffnet. Als Samstags-Highlight nennt Kunststraßen-Kuratorin Lisa Krabichler die Versteigerung von 13 Kunstwerken in der Hypo-Galerie zugunsten des Sozialvereins „Dowas“. Am letzten Tag, dem Sonntag, kommen die Künstler im Fasnachtshaus zur Finissage zusammen, bevor anschließend alle Kunstinteressierten zur Schlussveranstaltung in die Pfarrkirche eingeladen sind. „Der Sakralraum wird spektakulär bespielt und wurde vorab gescannt. Harald Schwarz wird mit Lichteffekten das musikalische Erlebnis in Szene setzen“, freut sich Krabichler.