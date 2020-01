“Gipsy Queen“: Eine Frau schlägt sich durch

Ali hat den Kampf mit ihrem Vater für sich entschieden und doch verloren. Jahr­e später schlägt sie sich in Hamburg als alleinerziehende Mutter durch. Doch den Kämpfer-Willen hat sie noch immer. Die Roma-Frau ist in Deutschland am untersten Ende der rassistischen Nahrungskette. Als Zimmermädchen um ihren kargen Lohn betrogen, sucht sie am Kiez nach Arbeit. Tabak lässt hier erstmal das Sozial­drama die Oberhand gewinnen. Doch bald kommt auch der Boxfilm wieder zurück. Und zwar in Gestalt des abgehalfterten Tanne, der im Keller seiner Bar „Zur Ritze“ Schaukämpf­e veranstaltet. Tobias Moretti hat sichtlich Spaß am Kiez-Slang dieses halb-sympathischen Alkoholikers, übertreibt es aber vor dem Hintergrund dieses Dramas wie so oft etwas – ein Nominierung für den Österreichischen Filmpreis bracht ihm der Part trotzdem. Morettis Tanne entschied sich als Boxer einst für das Geld der Wettmafia und gegen Ruhm und Ehre. Als Ali in seiner Bar die Gläser aufräumt, spendiert er ihr einen Schnaps, obwohl er sie „nicht pimpern“ wolle. „Es kommt selten vor, dass ich einer eine­n ausgebe, ohne dass ich sie pimpern will.“