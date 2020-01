Mehr zum Thema

Innsbruck — Im Juni wurde der neue Mac Pro von Apple präsentiert — nun kann man ihn im Internet vorbestellen. Der wegen seines Designs oft scherzhaft als „Käsereibe" betitelte Computer kostet schon in der Basisversion rund 6500 Euro. Er hat einen achtkernigen Intel Xeon W-Prozessor, 32 GB Arbeitsspeicher, eine 256 GB große SSD-Festplatte und eine AMD-Radeon-Pro-580X-Grafikkarte.

Richtig teuer wird die „Käsereibe" in der Maximalversion. Dann kommt man auf etwa 62.500 Euro — immerhin ist dann ein Edelstahlrahmen mit Standfüßen im Wert von rund 480 Euro inkludiert. Absurd: Ein Bildschirm ist nicht dabei. Den gibt's in der Standardvariante für gut 5500 Euro extra. Will man einen Standfuß dazu, muss man noch 1099 Euro drauflegen.