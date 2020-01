Die Jugend im Loop abtasten

Schwaz –Es wird gekifft, es wird herumgehangen, sich unterhalten, gepost, gelacht und viel ferngesehen. So – ohn­e Röhrenfernseher – sieht die Jugend der Teenager heute aus. Derart – mit Röhrenapparat – gestaltete sich auch die Jugendzeit von Künstler Till Megerle, geboren 1979 in der Kleinstadt Bayreuth. Kurz bevor er sein Kunststudium in Leipzig begann, versammelte er Anfang 2003 nochmals seine Freunde um sich. Er wollte sie ablichten, Augenblicke festhalten, bevor sich der innige Kreis in alle Himmelsrichtungen verteilte und damit wohl auch entfremdet­e. Gemeinsam fühlte man sich zurück in jene intensive Zeit des Erwachsenwerdens. Eine Fotoserie entstand, die von Aufbruch, Vertrautheit, jugendlicher Unbeschwertheit träumt und sich zwischen Dokumentation und Inszenierung einordnet.