Mehr zum Thema

Sensor Tower zufolge muss YouTube trotz dieses Erfolges seine Plattform weiterentwickeln, vor allem was selbst produzierte Inhalte angeht. „YouTube hat nur mit der mobilen App ein Milliarden-Dollar-Geschäft gemacht. Aber um das Wachstum aurechtzuerhalten, muss Google sein Modell für Eigenproduktionen genauer definieren, es befindet sich momentan noch in den Kinderschuhen. YouTube muss gegen neue Konkurrenten wie Disney+ ankommen, um seine Marktposition beizubehalten", heißt es in dem Bericht.