Erster Eindruck zählt: Teuer wirkende Kleidung mit Kompetenz gleichgesetzt

„Armut ist ein Zustand, der mit vielen Herausforderungen verbunden ist. Anstatt Respekt vor den Menschen zu haben, die mit diesem Zustand leben müssen, werden Betroffene andauernd mit Geringschätzung und Verachtung vom Rest der Gesellschaft bestraft“, meint Eldar Shafir, Professor für Behavioral Science und Public Poicy an der Princeton University. „Wir haben aufgezeigt, dass diese Verachtung vollkommen unbegründet ist, da in unseren Studien identische Personen ganz anders eingeschätzt wurden, nur weil sie andere Kleidung trugen. Das Problem beginnt dabei schon in den ersten Zehntelsekunden nach der ersten Begegnung“, ergänzt der Forscher.