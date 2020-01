Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Das Land möge eine Entscheidung über die künftige Strategie der Kunsthalle Tirol treffen, drängten die LRH-Prüfer. Die schon 2006 angedachte Eingliederung der Galerie in die Tiroler Landesmuseen Betriebs GmbH wurde vom LRH erneut als „möglich“ in den Raum gestellt – und von Kulturlandesrätin Beate Palfrader (VP) auch gutgeheißen. Offen blieb jedoch, wie diese Eingliederung vonstatten gehen soll, rechtlich, technisch und personell.

Palfrader will von einer „Eingliederung“ nicht mehr sprechen: „Das klingt mir zu negativ.“ Ihr Ziel sei es, die Kunsthalle Tirol „durch eine gemeinsame kaufmännische Geschäftsführung an die Landesmuseen anzudocken“.

„Diese Aufgabenteilung funktioniert bestens und soll auch bei der Kunsthalle so praktiziert werden“, sagt Palfrade­r. Nina Tabassomi soll als Direktorin der Kunsthall­e in künstlerischer Hinsicht weiterhin das Sagen haben. Palfrader: „Frau Tabassomi hat mein Vertrauen, sie macht ihre Sache sehr gut.“

In budgetären Fragen könnte in der Kunsthalle hingegen künftig jemand anderer die Richtung vorgeben: der neue Museumschef Pete­r Assmann. Er hatte schon beim Amtsantritt im November gegenüber der TT erklärt, dass er in dieser Frage „sicher nicht der Dränger“ sei. Wenn er für die Kunsthalle Verantwortung übernehme, wolle er aber schon wissen, welche Ausstellungen geplant seien. „Das hat ja alles finanzielle Folgen“, so Assmann.