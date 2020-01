Mit Marco Schreyl: RTL bringt klassische Nachmittags-Talkshow zurück

Köln – Hans Meiser (73), Ilona Christen (1951-2009), Oliver Geissen (50), Bärbel Schäfer (55) oder Birte Karalus (53): Die schier unendliche Flut an täglichen Talkshows ging auch am Privatsender RTL von Anfang der 90er-Jahre bis hinein ins neue Jahrtausend nicht spurlos vorüber. Doch so schnell wie die Formate aus dem Boden sprießten, so schnell waren sie plötzlich wieder verschwunden. Jetzt erweckt RTL einen schon längst als ausgestorben gegoltenen TV-Dinosaurier wieder zum Leben.