Ziele und Trends 2020: Reisen wird bunt und nachhaltig

Washington — Nach einer siebenmonatigen Pause hat Blue Origin seine wiederverwertbare Rakete New Shepard zu einem Testflug ins All geschickt und wieder sicher auf der Erde landen lassen.

Der Start musste nach Schlechtwetter am Dienstag auch am Mittwoch einige Stunden nach hinten geschoben werden. Im zweiten Versuch von der Blue Origin West Station in Texas klappte es dann aber, berichtet die Internetplattform futurzone.at. Kurz vor 19 Uhr hob die Rakete ab und erreichte eine Höhe von genau 104,56 Kilometer, um kurz darauf wieder sicher auf der Erde zu landen. Sowohl die Rakete als auch die dazugehörige Kapsel, die sich zuvor gelöst hatte, kehrten erfolgreich auf texanischen Boden zurück. Während die Rakete ihr eigenes Antriebssystem nutzte, landete die Kapsel mithilfe von drei Fallschirmen in der Wüste, wie das nachfolgende Video zeigt.