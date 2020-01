Gesellschaftstanz mit Ferry Polai: Fit bleiben im Dreivierteltakt

Das weiß der Innsbrucker Tanzprofi Ferry Polai und hat deshalb im Dezember 2018 den Verein für gesundheitsfördernden Gesellschaftstanz gegründet. Unter dem Mott­o „Tanzen hält gesund“ werden Veranstaltungen organisiert und Kurse abgehalten. Der Gedanke sei weniger therapeutisch, vielmehr ginge es darum, Krankheiten präventiv vorzubeugen, erklärt Pola­i. „Wir können so dazu beitragen, dass Leute gesünder leben.“ Die Bilanz nach einem Jahr fällt positiv aus. Heuer haben in Tirol bereits 400 Personen an seinen Tanzkursen teilgenommen. Das freut Polai ganz besonders, der mit so viel Zuspruch nicht gerechnet hätte.

In Innsbruck kamen rund 180 Interessierte ins Haus der Musik, um ein Tänzchen zu wagen. Drei weitere Veranstaltungen, in der UMIT in Hall und in den Stadtsälen in Imst und Landeck im nächsten Jahr sind bereits fixiert. Auch größere Tiroler Firmen sind Polais Wunsch nachgekommen und haben Räume zur Verfügung gestellt, in denen Tanzkurs­e abgehalten werden. Etwa in der Hypo Bank Tirol heißt es jeden Mittwoch „Alles Walzer“.