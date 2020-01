„Märkte sind soziale Konstrukte“

Als die Weltwirtschaft 2008 in die Krise stürzte, stellte Queen Elizabeth eine naheliegende Frage: „Why did nobody notice it?“

Felber: Schauen wir uns eine solche Kette pseudowissenschaftlicher Glaubenssätze an. Erstens: Menschliche Bedürfnisse sind unendlich. Zweitens: Zur Befriedigung dieser unendlichen Bedürfnisse müssen Produktionsmittel effizient eingesetzt werden. Drittens: Das Ergebnis dieses Einsatzes ist immerwährendes Wirtschaftswachstum. Und, Glaubenssatz Nummer vier: Wenn die Wirtschaft wächst, wird das Verteilungsproblem, das Armutsproblem und sogar das Umweltproblem gelöst. Diese Kette ist das Problem – keine Lösung. Und das Problem kulminiert dann im Versuch der türkis-blauen Regierung, das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes als Staatsziel in der Verfassung zu verankern.

Felber: In meinem Buch „This is not Economy“ versuche ich zu zeigen, dass das übergeordnete Ziel der Wirtschaft immer das Gemeinwohl war, beginnend bei der Oikonomia der alten Griechen über Adam Smith bis heute etwa in der Verfassung Bayerns: „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.“ Jetzt kommt aus der Wirtschaftswissenschaft, die sich als Physik versteht und nur das Quantifizierbare misst, die Fixierung auf das Bruttoinlandsprodukt. Das wird der Politik als Maßstab aufgeschwatzt. Österreich wäre das erste Land weltweit gewesen, in dem Wachstum Verfassungsrang hat. Zu einem Zeitpunkt, wo anderswo alternative Indikatoren für wirtschaftlichen Erfolg erprobt werden: Gegen den wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream haben sich Schottland, Dänemark und Neuseeland explizit vom Bruttoinlandsprodukt als Erfolgsmaß einer Volkswirtschaft abgewandt.