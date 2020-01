AK-Umfrage: Zeitdruck, Kunden und Lärm stressen am meisten

Wien – Während die meisten Belastungen in der Arbeitswelt - etwa durch Wetter, Passivrauchen, Unfallgefahr oder Bildschirmarbeit - in den letzten zehn Jahren rückläufig waren, bleibt die Belastung durch Zeitdruck und Lärm hoch. Das hat die AK Oberösterreich in ihrer Umfrage für den „Arbeitsgesundheitsmonitor“ festgestellt.