Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Um in der kleinen Ausstellung in der Galerie Widauer Buchstaben über einen weißen Würfel tanzen zu lassen oder das Wort „Gedanke" in großen, silbern lackierten, exakt aus Holz ausgeschnittenen Buchstaben auf eine der galeristischen Wände zu schreiben. Als zeichenhaftes Konstrukt, das dem konkret nicht Fassbaren und schon gar nicht Abbildbaren die sinnliche Qualität des Haptischen verleiht. Als Behauptung in den Raum gestellt, dass so etwas wie Kunst letztlich allein im Kopf stattfindet. (schlo)