Budgetsitzung in Schwaz: Mit Kritik auf Sparkurs

Schwaz –Sein Blick wirkte etwas irritiert. Überrascht. Denn nach der Budgetrede des Schwazer Finanzreferenten Philipp Ostermann-Binder (ÖVP) meldeten sich wie jedes Jahr auch die anderen Fraktionsführer zum Haushaltsvoranschlag 2020 zu Wort. Doch heuer kamen keine Fragen. Keine strittigen Punkte wurden herausgegriffen. Keine Kritik an zu hohen Ausgaben. Kein Unmut über zu wenig Geld in einem der Haushaltspunkte. Nichts.

Einen großen Teil des Budgets verschlingen 2020 Großprojekte wie etwa die Sanierung und der Umbau der Johannes-Messner-Volksschule. Zusammen mit dem Austausch des Pflasterbelags in der Innenstadt investiert die Stadt für diese zwei Großprojekte 5,5 Mio. Euro. „Aufgrund der guten Wirtschaftslage kann man viele Projekte nächstes Jahr berücksichtigen“, freut sich Finanzreferent Ostermann-Binder. Eine immense Kraft in der Stadt machen laut ihm die Kommunalsteuern aus. Die sollen 2020 um gut sieben Prozent auf knapp 7 Mio. Euro steigen. Im Vorjahr rechnete man mit 6,3 Mio. Euro und für 2018 budgetierte die Stadt 6,1 Mio. Euro an Kommunalsteuern. Auch für die weiteren Jahre sieht Ostermann-Binder ein starkes Wachstum in diesem Bereich.