Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Innsbruck –230.000 Christbäume kaufen die Tirolerinnen und Tiroler jährlich. Rund 32.000 davon kommen aus Tiroler Produktion. „Wir können derzeit knapp über 10 Prozent des Marktes mit Bäumen aus heimischer Erzeugung abdecken. Wer einen echten Tiroler Christbaum will, muss also schnell sein“, sagt Hannes Astner, Obmann der Tiroler Christbaumbauern. Wer sich für einen Tiroler Christbaum entscheidet, sorge nicht nur dafür, dass die Wertschöpfung im Land bleibt, sondern könne sich auch auf gute Qualität verlassen: „Wir ernten unsere Bäume jedes Jahr zum passenden Mondzeichen. Das sorgt für lange Frische“, so Astner, der empfiehlt, den Baum gut zu wässern und erst kurz vor dem Heiligen Abend aus dem Netz zu holen.