Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

London – Eine der berühmten runden Sonnenbrillen von John Lennon ist für 137.500 Pfund (165.000 Euro) online versteigert worden – das Zwanzigfache des zunächst geschätzten Werts. „Es ist die legendärste Sonnenbrille in der Geschichte des Rock ‚n‘ Roll“, erklärte Gabriel Heaton von Sotheby‘s in London am Freitag.