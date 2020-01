Neue Pläne für das Ostufer des Walchsees

Kössen –Das Ostufer des Walchsees soll in Zukunft in neuem Glanz erstrahlen: Die Gemeinden Kössen und Walchsee planen, dafür gemeinsam mit dem Tourismusverband Kaiserwinkl eine eigene Arbeitsgemeinschaft (Arge) zu gründen. Ziel ist laut TVB-Obmann Gerd Erharter in erster Linie, den in die Jahre gekommenen Badestrand zu erneuern. Vor allem betrifft das die so genannte Beach Bar sowie die Umkleiden und die Toiletten. „Wir versuchen hier gemeinsam etwas Neues auf die Beine zu stellen. Momentan befinden wir uns in der finalen Ausarbeitung, unter anderem muss die rechtliche Seite noch abgeklärt werden“, sagt Erharter. Über die entstehenden Kosten will Erharter allerdings noch nicht sprechen.