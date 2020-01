Hochzeitsmesse, Disco, Eisklettern: Das ist am Wochenende los in Tirol

Lienz, Wien –Wenn am 11. Jänner 2020 im Wiener Rathaus der Tirolerball beginnt, sind Marschmusik und Lederhose nicht die einzigen Attribute, die in der Bundeshauptstadt für Tirol stehen werden. Die Gestalter des Balls, die 15 Gemeinden des Lienzer Talbodens, stellen neben Tradition auch Technologie in den Mittelpunkt.