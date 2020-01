Ellmauer Peter Moser als moderierende Tomate bei „Verstehen Sie Spaß?“

Ellmau –Das Gefühl, im falschen Film gelandet zu sein, hatte wohl jeder schon einmal. Wenn die schräge Situation aber eine von den eigenen Mitarbeitern eingefädelte List ist und noch dazu von einem Millionenpublikum gesehen wird, nimmt das eine andere Dimension an. Und trotzdem kann Peter Moser herzhaft darüber lachen. Der Ellmauer Touristiker und langjährige Moderator des Musikherbstes am Wilden Kaiser wurde kürzlich bei der deutschen TV-Show „Verstehen Sie Spaß?“ hereingelegt – die Show hat etwa fünf Millionen Zuschauer. „Ich dachte mir nur, die haben alle einen totalen Vogel“, schmunzelt Moser, wenn er sich an die Szenerie erinnert.