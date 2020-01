Tiroler GemNova-Gesellschaft fällt nicht unter Gewerbeordnung

Sein Geschäftspartner Robert Hasibeder, Sprecher der Arbeitskräfteüberlasser in der Wirtschaftskammer (WK) Tirol, meinte gar, die GemNova handle „illegal“, weil sie sich „ohne Gewerbeberechtigung in einem streng reglementierten Gewerbe“ betätige. BM Arno Guggenbichler (SPÖ und Parteiunabhängige) zeigte sich verwundert – schließlich betreut die GemNova in diesem Bereich viele Gemeinden inklusive Innsbruck –, setzte den Tagesordnungspunkt bis zur Klärung jedoch ab.

Um eine rechtliche Klarstellung zu erhalten, beantragte die GemNova beim Innsbrucker Stadtmagistrat einen Feststellungsbescheid, dass die von der Bildungspool GmbH angebotenen Leistungen im Bereich Freizeitbetreuung und Schulassistenz an Tiroler Pflichtschulen eben „nicht der Gewerbeordnung unterliegen“. Bei diesen Aufgaben, so die GemNova in ihrem Vorbringen, handle es sich nämlich um „Unterrichts- und Erziehungstätigkeit“, die vom Anwendungsbereich der Gewerbeordnung explizit ausgenommen sei. Und noch einmal wurde betont, dass die GmbH eben nicht auf Gewinn ausgerichtet sei, sondern ihre Leistungen so verrechne, dass maximal die entstehenden Kosten gedeckt würden.