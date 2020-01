Mehr zum Thema

„Präsident (Aleksandar) Vucic hat mit Handke (telefonisch) gesprochen, der ihm sagte, er werde Serbien im März oder April besuchen“, sagte Brnabic in einer Talk-Show des regierungsnahen Senders am späten Sonntagabend.

Handke nahm den Nobelpreis am vergangenen Dienstag in Stockholm entgegen. Der serbische Präsident Vucic hatte ihm schon nach der Zuerkennung im Oktober telefonisch gratuliert. Persönlich getroffen hat er ihn nach eigener Darstellung noch nicht. Vucic, der unter Milosevic ein gefürchteter Informationsminister war, bemüht sich heute um eine gemäßigtere Rhetorik, mit der er sein Land in die EU führen will. Kritiker werfen ihm die Unterdrückung der Opposition und schwere Korruption vor. (APA/dpa)