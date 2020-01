Hochzeitsmesse, Disco, Eisklettern: Das ist am Wochenende los in Tirol

„Wir laden die Bevölkerung zu einem Fest am Tristacher See ein“, sagt Franz Striemitzer, Obmann der Wasserrettung. Die Besucher treffen sich am Sonntag, 22. Dezember, um 17.30 Uhr am Parkplatz Seewiese. Sie erhalten dort Fackeln und legen den Weg bis zum Strandbad zu Fuß zurück. Die 68 Kinder der Wasserrettung bringen Geschenke für die Tauschbörse mit – jedes Kind bekommt dann ein Präsent eines anderen Kindes im Wert von fünf Euro mit nach Hause. Wasserretter werden mit einem Christbaum vom Sprungturm bis zum Mittelsteg tauchen und diesen unterwegs versenken. Striemitzer: „Wir freuen uns auf ein weihnachtliches Beisammensein bei Feuerstellen und einem heißen Getränk.“ (bcp)