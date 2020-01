Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Eine Reihe von außergewöhnlichen Konzerten stimmt in Innsbruck in den kommenden Tagen auf Weihnachten ein: So laden etwa der Kammerchor Fresco vocalis und der Chor InnStimmen gemäß dem Rilke-Zitat „Die Welt, die monden ist" zu einer „lyrisch-musikalischen Betrachtung der Weihnachtsgeschichte" — am 19. Dezember in der Pfarrkirche Kranebitten sowie am 21.12. in der Spitalskirche (jeweils 19.30 Uhr, freiwillige Spenden). In der Servitenkirche geht am 20.12. um 19.30 Uhr ein großes Benefiz-Weihnachtskonzert für das Kinderdorf Tani in Kambodscha in Szene: Tobias Moretti liest weihnachtliche Texte, bekannte Musiker wie Julia Moretti (Barockoboe), Michael Schöch (Orgel) oder das Barockensemble Streicherey sind zu erleben. Eintritt: freiwillige Spenden.