Neue Fiat-Chrysler-Modelle in Tirol: Nur die Franzosen fehlten noch

Silz –Deutsche Premiummarken sind im Spätherbst und am Winteranfang praktisch traditionell in Tirol präsent, um Kunden und Journalisten von den Vorzügen ihrer Fabrikate zu überzeugen. Andere Wettbewerber neigen dazu, den attraktiven, weil gebirgigen Standort ins Visier zu nehmen: Im vergangenen Jahr ließ sich Land Rover zu einem größeren Event im Ötztal nieder – und seit einigen Jahren versucht sich Fiat Chrysler Automobiles in diesem herausfordernden Revier. So auch in dieser Woche mit der aktualisierten Modellpalette, bevorzugt von den Marken Jeep und Alfa Romeo.