Italienischer Panettone: Valiers schwierigster Kuchen

Innsbruck – Ein Weihnachtsfest ohne Panettone wäre in Italien unvorstellbar. Ob zu Kaffee, Tee oder als Nachspeise mit Mascarpone – der fluffige Naturhefekuchen hat Tradition wie hierzulande die Weihnachtskekse. Die Spezialität aus Mailand wird aber auch in anderen Ländern von Jahr zu Jahr beliebter: In Supermärkten ist er in Kartons gestapelt, in Konditoreien stehen die Leute dafür oft Schlange.