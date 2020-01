Gütesiegel freut neun Wintersportgebiete im Bezirk Kufstein

Kürzlich wurde, wie berichtet, das Tiroler Naturrodelbahn-Gütesiegel erstmals an die Naturrodelbahn Möslalm in Wörgl verliehen. Daneben tragen auch die Bahnen Aschinger Alm, Bergkreuz, Brandenberg, Hexenritt, Lanerköpfl, Mondrodelbahn, Schatzberg-Koglmoos und Stadtberg Kufstein das Siegel. Verlängert wurde das Tiroler Pistengütesiegel bis 2022 für das Skigebiet Ellmau-Going. Daneben gilt es für Scheffau, Söll, Alpbach und Wildschönau-Niederau sowie die Schatzbergbahn Auffach. Der Tourismusverband Ferienregion Hohe Salve darf sich über das Tiroler Loipengütesiegel für die Anlage in Angerberg-Mariastein freuen.