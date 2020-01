Oh, du fröhlicher Weihnachtswahnsinn: Welcher Mental Load auf Frauen lastet

In der zweiten Novemberwoche trudelte das erste SMS ein. Was sich die Enkel denn zu Weihnachten wünschen, möchte meine Mutter wissen. Und was der Nikolaus bringen sollte. Damit verbunden war auch die Bitte, die Packerl zu besorgen, inklusive Budgetrahmen. Zwei Wochen später fragte mein Schwiegervater nach, es folgten die Paten, der Onkel und die Großtante der Kinder. Auch eine enge Freundin von mir möchte den Buben „eh nur eine Kleinigkeit“ schenken.