130.000 Euro ausständig: Gemeinde St. Ulrich klagt Kommunalsteuer ein

St. Ulrich a. P. –Die Kommunalsteuer für die Gemeinde St. Ulrich hat ein örtlicher Unternehmer die vergangenen Jahre hinweg nicht oder nur teilweise bezahlt. In Summe sind so mehr als 130.000 Euro zusammengekommen, die der Gemeinde in der Kassa fehlen. Unter anderem müssen aber Projekte wie etwa der Musikpavillon mit Probelokal finanziert werden.