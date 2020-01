Straßennamen eingeführt: Von Albin Egger-Lienz bis Sepp Mayerl

Doch die Gemeinde wächst, und langsam wird das alte System unübersichtlich. „Wir haben in der Gemeinderatssitzung am Montagabend die Verordnung für die Einführung von Straßennamen erlassen“, sagt der Dölsacher Bürgermeister Josef Mair. „Mit 1. Mai 2020 soll das neue System gelten.“

Die neuen Bezeichnungen sind vielfältig. So gibt es einige bekannte Persönlichkeiten, die Pate stehen: Eine Straße wird nach dem Maler Albin Egger-Lienz benannt, eine andere nach seinem Berufskollegen Franz von Defregger. Auch dem Benediktinerpater Edmund Pontiller ist eine Straßenbezeichnung gewidmet, er lehnte sich in der NS-Zeit gegen die Nationalsozialisten auf und wurde hingerichtet. So wie Maria Peskoller, die ebenfalls einer neuen Straße ihren Namen gibt. Sie arbeitete in der Widerstandsbewegung und wurde 1944 von den Nazis zum Tode verurteilt.