Serlesbahnen wehren sich gegen Konkurrenz im Stubai

Neustift, Mieders –Das zerrissene Tal. Eine Zuschreibung, die das Stubaital in der Vergangenheit immer wieder erhielt. Seit einiger Zeit ist man allerdings um Einigkeit bemüht und versucht, Gräben zuzuschütten. Der talweite Regionalentwicklungsprozess ist ein positives Beispiel für die neue Einigkeit. Die fünf Gemeinden haben einstimmig ein „Zukunftsbild Stubai“ beschlossen, an dem nicht zuletzt der neu installierte „Talmanager“ gemeinsam mit den Gemeinden arbeitet. Auch im Tourismusverband ist zuletzt Ruhe eingekehrt, die Kämpfe zwischen dem Vorderen Stubai und Neustift traten vermehrt in den Hintergrund. Die Richtung stimmt.