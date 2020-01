Lebensmittelmarkt neben Möbelhaus kommt doch: Einigung mit Wetscher

Fügen –Der Wunsch von Unternehmer Martin Wetscher nach einem frequenzbringenden Lebensmittelhandel bei Wetscher Max schien bisher unerfüllbar. Denn Bürgermeister LA Dominik Mainusch stellte mehrfach klar: „Die Gemeinde erfüllt keine Widmungswünsche in Zusammenhang mit dem Landesstraßenprojekt Umfahrung Fügen-Nord.“ Die nötige Unterschrift der Möbelhaus-Unternehmerfamilie zugunsten des geplanten Straßenprojektes hing aufgrund der gewünschten Umwidmung seit Monaten am seidenen Faden. Doch jetzt wird Wetschers Wunsch erfüllt – ohn­e dass Bürgermeister Mainusch das Gesicht verliert. Der Grund: Es braucht keine Umwidmung für die besagte Grundparzelle 3102, um das Lebensmittelgeschäft zu errichten. Das habe die Rechtsabteilung des Landes nun herausgefunden. „Heute wär­e das mit der Betriebstyp-B-Widmung nicht möglich, als Wetscher sie damals bekam aber schon. Bis zu 20 Prozent der Gesamtkundenfläche dürfen demnach für einen Lebensmittelmarkt verwendet werden, die Gemeinde muss das Ausmaß allerdings konkretisieren“, sagt BM Mainusch auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. „Wir haben uns verständigt, 15 Prozent – also 800 m² – zuzulassen, aber unter Auflagen“, informiert der Bürgermeister weiter.