Ziele und Trends 2020: Reisen wird bunt und nachhaltig

Med-Uni-Rektor Wolfgang Fleischhacker sprach die außergewöhnliche Situation an, seinen eigenen Nachfolger als Klinikleiter berufen zu dürfen, und strich sowohl „viele Jahre kollegialer Freundschaft“ als auch die fachliche Kompetenz Hofers hervor. Der aus Innichen in Südtirol stammende Mediziner hat die Klinik bereits seit zwei Jahren interimistisch geleitet.

Alexandra Kofler, die ärztliche Direktorin der Innsbrucker Klinik, vertraut auf die „geschickte Hand“ Hofers in der Führung einer Uni-Klinik.„Wir freuen uns, dass mit Alex Hofer jemand die Klinik leitet, der einerseits Erfahrung hat, die bestehenden Schwerpunkte auszubauen, andererseits aber auch neue Akzente setzen wird“, sagte Kofler. Hofer wünscht sich u. a. Home Treatment Teams für Kinder und Erwachsene in ganz Tirol. „Es ist ein häufiges Problem, dass Patienten den Übergang von der stationären in die ambulante Betreuung nicht schaffen. Ein Drittel der stationären Patienten wird öfter als einmal pro Jahr aufgenommen“, erklärt er. Die „große Hoffnung“ liege in Teams aus Fachärzten, Pflegern, Psycho- und Ergotherapeuten, Genesungsbegleitern sowie Sozialarbeitern, welche den Betroffenen anbieten, sich freiwillig zu Hause betreuen zu lassen, bis der Übergang ins Regelsystem bewältigt ist.