Tourismusverband Mayrhofen hat 1,78 Millionen Euro Rücklagen

Zur Gänze aus Rücklagen finanziert werde um 1,4 Millionen Euro ein neuer Bauhof auf einem Pachtgrundstück nahe der Firma Cicero. „Zunächst hatten wir ein anderes Grundstück in Aussicht, aber da dieses in der braunen Zone liegt, wären Objektschutzkosten angefallen", informierte Kröll. Der Pachtpreis sei bei beiden Grundstücken gleich hoch. 300.000 Euro fließen vom TVB zudem in den erweiterten Spielplatz am Ziller in Schwendau. Auch der Ausbau der Wildwasserstrecke wird aus den 1,47 Millionen Euro hohen Ausgaben für Infrastruktur, Ortsentwicklung und Busse finanziert. (ad)