Ziele und Trends 2020: Reisen wird bunt und nachhaltig

Innsbruck –35.000 bis 38.000 Österreicher konsumierten 2018 Opioide (Heroin und verwandte Ersatzstoffe). Das geht aus dem neuesten Drogenbericht des Sozialministeriums hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. In Tirol sind es rund 2100 Menschen, die regelmäßig ihre Gesundheit mit der Einnahme von Opioiden riskieren. Das war die schlechte Nachricht.

Die gute Nachricht: Nach Einschätzung des Sozialministeriums geht die OpioidProblematik zurück, es sei von einer Entspannung der Drogensituation auszugehen. So zeigt die Analyse der Altersstruktur, dass „immer weniger junge Menschen in den Opiatkonsum einsteigen“, sagt etwa Martin Busch, Leiter des Kompetenzzentrums Sucht. Zum Vergleich: Derzeit sind etwa 3000 Opioidkonsumenten unter 25 Jahre alt, 2006 waren es fast 10.000 (siehe Grafik). Diese Entwicklung belegt auch die Statistik der Drogenopfer. So waren Mitte der Nuller-Jahre rund 40 Prozent der Drogentoten unter 25 Jahre alt, aktuell sind es knapp 20 Prozent.