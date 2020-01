Zwei neue Klimaschutzbeauftragte für St. Johann und Hochfilzen

Klimaschutz fängt in der Gemeinde an, sind sich die frischgebackenen kommunalen Klimaschutzbeauftragten einig. 18 Tiroler, fünf Vorarlberger und ein Südtiroler schlossen vergangene Woche den Praxislehrgang von Klimabündnis Tirol, Energieinstitut Vorarlberg und Klimabündnis Italien ab. Zwei von ihnen kommen aus dem Bezirk Kitzbühel, es sind dies Elisabeth Pali für die Gemeinde St. Johann und Laura Schicktanz von der Regionalentwicklung Leuckental in Hochfilzen.