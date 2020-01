Großprojekte prägen das Budget von St. Johann

St. Johann i. T. –Der Spargedanke steht auch 2020 im Vordergrund. Mit diesen Worten präsentierte Finanzverwalter Hans Hauser in der jüngsten Gemeinderatssitzung in St. Johann den Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr.

Die Gemeinde wachse ständig und die Betreuungszahl etwa in den Altenwohnheimen steige ständig an. „Unser laufender Aufwand kann mit den Einnahmen nicht mithalten und schmälert sozusagen unser Spielgeld“, merkte Hauser an.