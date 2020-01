Tiroler Weihnachtskonzert: Aus dem alten Tirol in neue Musikgefilde

Die Aufnahme des Weihnachtskonzertes 2018 soll die 30-jährige Arbeit krönen. Es war tatsächlich ein nicht nur im Alpenraum singuläres Projekt, basierend auf den reichen Erträgen der Volksmusikforschung sowie Forschungen in Stift Stams und anderen Nord- und Südtiroler Klöstern. Da wurde, mit Worten des Gründers, „erstmals der Versuch unternommen, ausschließlich mit historisch überlieferter Volksmusik einer Landschaft einen thematisch in sich geschlossenen Zyklus zu schaffen und in mannigfaltigen Besetzungs- und Klangvarianten die berührende Geschichte der Weihnacht klingend zu gestalten. Bald schon folgte das klassische Tiroler Weihnachtskonzert, mit Weihnachtsmusik vor allem aus Tiroler Klöstern, liebevoll und organisch nach einer fantasievollen Tiroler Weihnachtsmette zusammengestellt, wie sie im 18. Jahrhundert in einer Tiroler Dorfkirche stattgefunden haben könnte.“