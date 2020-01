Aufnahmestopp im Seniorenheim: Keine Heimplätze für Nicht-Wörgler

Wörgl –„Wer klopfet an? Es sind oh gar arme Leut.“ Die Weihnachtsgeschichte der erfolglosen Herbergsuche könnte für so manch älteren Bürger aus der Wörgler Umgebung bald traurige Realität werden. Denn im Seniorenheim der Stadt werden mit Jahresbeginn keine neuen Bewohner aus umliegenden Gemeinden mehr aufgenommen. Auch das Angebot der Kurzzeit- und Übergangspflege wird ab Jänner für Neuzugänge ausgesetzt. Auslöser für diese Entscheidung des Gemeinderats ist das neue Pflegemodell des Landes Tirol, das „unlogische“ Regelungen enthält, wie BM Hedi Wechner kommentierte.