Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Nach mehr als 10 Jahren übergibt Richard Salzburger sein Amt als Obmann der Wirtschaftsbund-Ortsgruppe Kufstein an Thomas Oberhuber. Der neu gewählte Vorstand setzt sich weiter aus Hanna Stöger, Anton Rieder und Hannes Sappl zusammen. „Richard Salzburger hat sich mit voller Kraft für die Wirtschaft in der Region eingesetzt. Dafür möchte ich ein herzliches Dankeschön aussprechen. Gleichzeitig wünsche ich dem Nachfolgerteam einen guten Start und viel Erfolg", so Bezirksobfrau LA Barbara Schwaighofer.