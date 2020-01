Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Innsbruck — Lea Otters Start ins Leben vor knapp 20 Jahren war ein harter. Sie kam als Frühchen und spastisch gelähmt auf die Welt. Doch Lea war von Beginn an eine Kämpferin und ist heute eine selbstbewusste junge Frau mit einem klaren Ziel: „Ich will Vorbild sein für alle Menschen mit Beeinträchtigung", erzählt die Tirolerin, die mit ihrem Bruder bei ihrer Oma aufgewachsen ist, wo beide Geschwister heute noch leben.

Das Malen hat Lea schon lange fasziniert, zu Beginn begann sie mit den Fingern zu malen, später mit einem Helm. Für Lea die beste Hilfskonstruktion zu finden, war ein langer Prozess. Letztendlich wurde es eine abnehmbare Spange, an der die Pinsel befestigt werden. „Ich muss fühlen, was ich male und so spüre ich den Druck des Pinsels am besten", zeigt sich die Künstlerin zufrieden.