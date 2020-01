„Wenn Region die Talabfahrt will, muss sie mitzahlen“

Schwendau –Eines stellt Jose­f Reiter als Vorstand der Mayr­hofner Bergbahnen im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung gleich klar: „Ich versprach nie, dass die Talabfahrt als Nächstes realisiert wird.“ Es seien andere in der Führungsetage des Unternehmens gewesen, die sich zu solchen Aussagen haben hinreißen lassen. Wohl auch, um damit jene zu besänftigen, die seit Jahrzehnten den Ausbau der Skiroute am Horberg zu einer Talabfahrt nach Schwendau fordern. Allen voran kämpft Franz Hauser für die Realisierung, seit er Bürgermeister von Schwendau ist.

Wie berichtet, ist die Gesprächsbasis zwischen Bergbahn, TVB und Gemeinden in puncto Abfahrt keine gute. So hat die Gemeinde Schwendau aus Protest beschlossen, der Bergbahn die nötige Verlegung von Wasserleitungen für die Beschneiung über ihre Gemeindestraße zu untersagen. Die Hippacher Gemeinde wurde ebenfalls ins Boot geholt. Auf ihr Okay ist die Bergbahn bei der geplanten Erschließung des Pangerts angewiesen. Auch in der Vergangenheit gab es kommunalpolitische Versuche, ein Okay für andere Bergbahnprojekte von der Realisierung der Talabfahrt abhängig zu machen. Bisher ohne Erfolg. Reiter will das Gespräch mit BM Hauser nochmals suchen. „Wenn wir alles für das Beschneiungsprojekt beieinanderhaben, werden wir mit dem Bürgermeister nochmals reden.“