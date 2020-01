Zirl will weiter keine neuen Schulden machen

Zu den geplanten Infrastrukturprojekten zählt ein großes, auf vier Jahre angelegtes Sanierungspaket für die Zirler Sportanlagen (ca. 1,15 Mio. Euro). Hier baut Zirl ebenso auf Fördermittel des Landes wie bei der Sanierung des Kindergartenstandortes am Marktplatz (im Budget sind 117.000 Euro vorgesehen) oder der Sicherstellung der Wasserversorgung in den Weilern Eigenhofen und Dirschenbach: Diese werden mit dem Ortsnetz Zirl zusammengeschlossen (Investitionsvolumen: ca. 260.000 Euro). Beide Ortsteile werden auch mit Glasfaser-Internet versorgt. 160.000 Euro sind für die seit Jahren geforderte Erweiterung und Sanierung der Kompostieranlage vorgesehen.

Gegen das Budget stimmte erneut „Zirl Aktiv": „Man kann auch in einem konservativ kalkulierten Budget Schwerpunkte und Prioritäten setzen", so Vize-BM Victoria Rausch. BM Öfner habe aber „nicht schlüssig erklärt, was er eigentlich umsetzen will". So würden Mittel für die Umsetzung des fertig ausgearbeiteten Mobilitätskonzepts fehlen, ebenso für den Straßenbau. Der Infra­strukturtopf sei generell zu knapp bemessen, geplante Maßnahmen wie die Erneuerung des Hochbehälters Eigen­hofen daher fraglich.