„Die dunkle Seite des Lichts“: Special zum Start der neuen Bergdoktor-Staffel

Innsbruck – Eine heimliche Liebe, eine spektakuläre Rettung und Gehemnisse: An Dramatik fehlt es dem Winter-Special vom „Bergdoktor“ nicht. „Die dunkle Seite des Lichts“ feiert am Mittwochabend um 20.15 Uhr Premiere auf ORF 2.

Diesmal versucht Martin Gruber (Hans Sigl) seinem alten Freund Hannes Brandt zur Seite zu stehen. Nach dem Tod seiner Ehefrau ist er allein mit seiner Tochter Nathalie. Die 17-Jährige leidet an einer schweren Lichtallergie. Isoliert von der Außenwelt führt sie ihr Leben mit ihrem Vater. Was dieser nicht weiß: Nathalie hat sich verliebt. Mit ihrem Freund Tim wagt sie sich hinaus in die winterlichen Berge.