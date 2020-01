Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Fügen –Der Fügener Thomas Leitner (71) teilte mit seinem Urgroßvater das Motto „Hinaus beim Tal“. Alle fünf Kontinente hat er inzwischen bereist. In der Pension widmete er sich nun der Geschichte seiner Vorfahren sowie jener seiner Frau. Drei Bücher sind daraus entstanden. In „Hinaus beim Tal“ lässt er seinen Urgroßvater David Schneeberger, der 1841 geboren wurde und als neuntes von elf Kindern auf einem Bergbauernhof am Brandberg aufwuchs, aus dessen Leben erzählen. Mit 30 Jahren wanderte David aus wirtschaftlichen Gründen nach Nordamerika aus und kehrte 1900 mit der Familie seiner Tochter Christina ins Zillertal zurück. Es ist eine bewegte und bewegende Geschichte, in die Thomas Leitner Einblicke gibt und die zeigt, dass viele Zillertaler den Mut aufbrachten und sich auf der Suche nach einem besseren Leben in eine ungewisse Zukunft wagten.