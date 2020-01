St. Anton macht Gästen Lust auf Anreise mit der Bahn

St. Anton am Arlberg –„Viele unserer Gäste aus den USA kommen mit dem Flugzeug von New York und nehmen den Railjet von Zürich nach St. Anton“, weiß Martin Ebster, TVB-Direktor in der Wiege des Skisports. Der „Big Player“ im Tiroler Tourismus mit 1,25 Mio. Nächtigungen will den Schienenanschluss an der Westbahnstrecke noch besser nutzen als bisher.