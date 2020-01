Lufthansa-Passagiere müssen in Einzelfällen mit Problemen rechnen

Frankfurt – Passagiere der AUA-Mutter Lufthansa müssen wegen des Streikaufrufs bei der Catering-Tochter LSG Sky Chefs am Donnerstag in Einzelfällen mit Verspätungen rechnen. Arbeitsgerichte in Frankfurt am Main und in München untersagten den 24-Stunden-Streik am Mittwochabend per einstweiligen Verfügungen, wie ein Sprecher des Unternehmens sagte.