Gelbliches Display für guten Schlaf? Darum bringt der Nachtmodus nichts

Innsbruck — Dass der sogenannte Nachtmodus von Smartphone-Bildschirmen nutzlos oder gar schädlich ist, haben Forscher der University of Manchester in einer Studie an Mäusen herausgefunden. Lange Zeit war die gängige Meinung, dass ein gelblich leuchtender Bildschirm zu besserem Schlaf führt oder zumindest beim Einschlafen helfen kann.