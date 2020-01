Nach Unfall: Ruf nach 30er-Zone in Kufstein wieder lauter

Kufstein –Noch steht zwar nicht fest, wie es zu dem Unfall am Mittwochnachmittag in Kufstein kam, bei dem ein sechsjähriger Bub samt Tretroller am Schutzweg von einem Pkw erfasst wurde. Die Debatte darüber, wie sicher Kufsteins Straßen sind, entflammt aber bereits – wieder. Bereits 2013 hatten Anrainer im Viertel rund um die Bezirkshauptmannschaft gefordert, man möge die erlaubte Maximalgeschwindigkeit auf diesen Straßenzügen mit 30 km/h beschränken. 200 Unterschriften verliehen dem Wunsch Gewicht, doch die Gemeinde winkte ab. Man habe sich die Situation mit der Polizei angeschaut, dass es sich um eine Raserstrecke handle, bestätigte sich damals aber nicht, erklärt Bürgermeister Martin Krumschnabel. „Damals gab es faktisch keine Überschreitungen der Geschwindigkeitsgrenze.“ In Kufstein liegt diese im Stadtgebiet bei 40 km/h, teilweise sind Bereiche im angesprochenen Viertel bereits mit 30 km/h limitiert.