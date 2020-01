Marktplatzfieber im Online-Handel: Amazon bekommt mehr Konkurrenz

Bern – Passend zum Start von „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ hat die Polizei im Schweizer Kanton Bern ein witziges Video in Anspielung auf die Weltraumsaga veröffentlicht. In dem Clip der Kantonspolizei stellen Sturmtruppen aus „Star Wars“ ihr Raumschiff im Halteverbot ab. Zwei Polizisten weisen die Parksünder zurecht und nutzen dafür die Macht, die übersinnliche Kraft der Jedi in den Filmen.